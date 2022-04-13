Генштаб ВСУ назвал потери войск РФ с начала войны

Генштаб ВСУ назвал потери войск РФ с начала войны
Фото: Facebook

Генеральный штаб ВСУ опубликовал данные о суммарных потерях российских военных с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 13 апреля ориентировочно составили:

  • личного состава – около 19 800 человек,
  • танков ‒ 739 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1964 ед,
  • артиллерийских систем – 358 ед,
  • РСЗО - 115 ед,
  • средств ПВО – 64 ед,
  • самолетов – 158 ед,
  • вертолетов – 143 ед,
  • автомобильной техники - 1429 ед,
  • кораблей /катеров - 7 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 132,
  • специальной техники – 25,
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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