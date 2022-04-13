Генштаб ВСУ назвал потери войск РФ с начала войны
Генеральный штаб ВСУ опубликовал данные о суммарных потерях российских военных с начала полномасштабного вторжения в Украину.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 13 апреля ориентировочно составили:
- личного состава – около 19 800 человек,
- танков ‒ 739 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1964 ед,
- артиллерийских систем – 358 ед,
- РСЗО - 115 ед,
- средств ПВО – 64 ед,
- самолетов – 158 ед,
- вертолетов – 143 ед,
- автомобильной техники - 1429 ед,
- кораблей /катеров - 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 132,
- специальной техники – 25,
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.