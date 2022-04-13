Ермак попросил у США больше тяжелого оружия для защиты от РФ
Украина благодарна Соединенным Штатам Америки за оказанную помощь, но хотела бы получить больше тяжелого вооружения для защиты от армии России на фоне ожидания более жестокого наступления.
Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак написал у себя в Twitter.
"Мы благодарны за всю оказанную помощь США. Но нам нужна программа, подобная ленд-лизу, больше тяжелого оружия для защиты и предотвращения дальнейшего российского варварства", – заявил он.
Ермак также поблагодарил президента США Джозефа Байдена за оценку преступлений РФ в Украине:
"Настоящий лидер говорит правду. Спасибо президенту США за четкое объяснение характера зверств, которые россияне совершают в Украине, и причин, стоящих за ними в Кремле".