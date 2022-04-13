IT-компания Grid Dynamics закрывает офисы в России

Международная IT-компания Grid Dynamics объявила о закрытии офисов в России. В компании начали разрабатывать план выхода из РФ сразу после полномасштабного вторжения в Украину, сообщает Новое время.

Международная IT-компания Grid Dynamics с офисами в Украине, закрывает офисы в РФ. Об этом говорится в сообщении компании.

"Grid Dynamics закрывает офисы в России и окончательно прекратит операционную деятельность в течение следующих недель" , — говорится в сообщении компании.

В компании добавили, что начали разрабатывать план выхода из РФ сразу после полномасштабного российского вторжения в Украину в конце февраля.

Этот план предусматривает безопасное и целесообразное перемещение желающих и непрерывное управление проектами для выполнения всех обязательств перед клиентами. Сейчас большинство специалистов компании релоцировались в другие инженерные центры.

"Наш выход с рынка России является насущным и необходимым" , — заявил СЕО компании Леонард Лившиц.

Также Grid Dynamics открывает новые офисы в Швейцарии и Армении.

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