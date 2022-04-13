IT-компания Grid Dynamics закрывает офисы в России
Международная IT-компания Grid Dynamics объявила о закрытии офисов в России. В компании начали разрабатывать план выхода из РФ сразу после полномасштабного вторжения в Украину, сообщает Новое время.
Международная IT-компания Grid Dynamics с офисами в Украине, закрывает офисы в РФ. Об этом говорится в сообщении компании.
"Grid Dynamics закрывает офисы в России и окончательно прекратит операционную деятельность в течение следующих недель", — говорится в сообщении компании.
В компании добавили, что начали разрабатывать план выхода из РФ сразу после полномасштабного российского вторжения в Украину в конце февраля.
Этот план предусматривает безопасное и целесообразное перемещение желающих и непрерывное управление проектами для выполнения всех обязательств перед клиентами. Сейчас большинство специалистов компании релоцировались в другие инженерные центры.
"Наш выход с рынка России является насущным и необходимым", — заявил СЕО компании Леонард Лившиц.
Также Grid Dynamics открывает новые офисы в Швейцарии и Армении.
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