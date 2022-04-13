Гетманцев сообщил, как бизнес оплачивает налоги во время войны

Многие компании платят наперед, другие еще не подали отчеты о прибыли за прошлый год, сообщает Новое время.

Мы обратились ко многим компаниям с просьбой уплатить налоги заранее, сообщил во время онлайн-встречи с предпринимателями глава комитета ВР по финансам и налогам Даниил Гетманцев.

"Люди платят налоги заранее, люди помогают, люди понимают. Есть такие компании, которые обнуляют счета. Причем обнуляют счета, не имея бизнеса и понимая, что их работу в ближайшие полгода нельзя восстановить" , — говорит он.

А с другой стороны, есть компании, которые за практически мирный месяц февраль не подают декларацию, ссылаясь на военные действия. Не подают декларации по прибыли за 2021 год, ссылаясь на военные действия.

Бесспорно, если при обстреле офис разрушен или в регионе идут боевые действия, у нас не может быть никаких претензий, отмечает Гетманцев. И, наоборот, нужно помогать людям пережить эту трагедию.

"Но если компания расположена в Черновцах, и в Черновцах, слава богу, нет обстрелов, то, наверное, ссылаться на военные действия и не подавать декларацию за 2021 год по прибыли, так это по меньшей мере безнравственно" , — подчеркнул он.

Гетманцев сообщил, что будет обращать внимание на такие факты и бороться с такими проявлениями.

"Я хочу, чтобы вы это поняли. Это для всех одна беда. И вы в Черновцах не выстоите, если, не дай бог, упадет Киев. Все должны платить налоги. Если, и мы это понимаем, в марте нет дохода, нет прибыли, то нет налогов" , — сказал он.

Но если компания работает и получает доход, получает прибыль, это вопрос не только морали. Это вопрос права, налогового права по уплате налогов.