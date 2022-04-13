РосСМИ: Аргентина и Чили прекратили поставки лития в Россию

Аргентина и Чили приостановили поставки в Россию литиевой руды, сообщает УНИАН.

Об этом заявил заместитель директора департамента металлургии и материалов Минпромторга Владислав Демидов, передают российские СМИ.

"В России отсутствует добыча литиевой сырья, сырье поступает в виде карбоната лития в основном из Чили, Аргентины, Китая и Боливии. Именно в реальных условиях отгрузки из Чили и Аргентины прекращены, текущая возможность получать сырье есть только из Боливии" , – сказал он.

Мощности по переработке в России есть, компании перерабатывают карбонат лития для обеспечения как внутренних потребностей, так и поставок экспорта.

"По литию проблема вообще-то уже гигантское, потому что в случае, если будет отказ в поставках сырья из Боливии, то, к сожалению, литиевой сырья нам брать негде" , – сказал чиновник.

Демидов также предложил ускорить оформление лицензий на работу компаний, способных добывать литий на территории России.

Литий, его соединения и сплавы критически необходимы для технологического развития многих отраслей, автопрома, авиастроения, металлургии, микроэлектроники, химии и других. Литий наиболее важен для производства аккумуляторных батарей большой емкости.

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