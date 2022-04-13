В МВД прокомментировали предложение Зеленского по обмену Медведчука

Советник главы МВД Вадим Денисенко считает, что спешить с обменом задержанного накануне нардепа от прокремлевской ОПЗЖ Виктора Медведчука пока не стоит, сообщает Новое время.

По его словам, перед этим с ним необходимо провести ряд уголовно-процессуальных действий.

"Когда мы говорим о Медведчуке, то на самом деле было бы правильно сделать две вещи. Как минимум, чтобы он дал определенные показания, потому что он владеет огромным объемом информации: кто и кому давал деньги на движение коллаборантов. Как максимум — было бы в идеале провести максимально скорый судебный процесс" , — заявил Денисенко.

Представитель МВД настаивает, что только после того, как Медведчук "сдаст пароли и явки", его можно будет обменять на украинских пленников, которых удерживает РФ.

Подозреваемый в госизмене нардеп сбежал из-под домашнего ареста 27 февраля, вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ.

Украинские правоохранители задержали его 12 апреля, когда он, переодевшись в военную форму, пытался покинуть страну.