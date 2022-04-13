Украина начала экспорт электроэнергии в Польшу, что стало возможным благодаря синхронизации с европейской энергосистемой, сообщает УНИАН.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко во время информационного марафона.

"Европейская энергосистема так же нуждается в украинской электроэнергии. Например, мы уже начали экспорт электроэнергии в Польшу. Чем больше мы будем поставлять электроэнергии в Европу, тем меньше европейцы будут потреблять того же российского газа и угля" , - сказал он.

По словам Галущенка, Украина также работает над более масштабным обменом электроэнергии. Для украинской энергосистемы и экономики выгодно продавать электроэнергию в Европе, подчеркнул министр.

"Украинские атомные электростанции смогут экспортировать электроэнергию за границу. Разница в цене электроэнергии в Украине и Европе достаточно ощутима, а это средства в экономику и в государство" , - пояснил он.

Как сообщалось, с 24 по 26 февраля Украина прошла первый этап испытания своей энергосистемы в изолированном от энергосистем РФ и Беларуси режиме. После этого планировалось обратное присоединение, однако после нападения России было решено этого не делать.

16 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что НЭК "Укрэнерго" вместе с европейскими коллегами завершила объединение отечественной и европейской энергосистем.

ENTSO-E-европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии, объединяющая 43 оператора в 36 странах Европейского континента.