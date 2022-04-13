МВД: гвардейцы обнаружили большой схрон боеприпасов на Киевщине
В Киевской области гвардейцы обнаружили схрон с боеприпасами, который покинули российские войска. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"Во время несения службы в селе Королевцы Киевской области военнослужащие Национальной гвардии Украины обнаружили место, где российские оккупационные войска создали склад с боеприпасами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте было обнаружено около 100 ящиков со снарядами 125 калибра.
"Также патрулирование проводится в других населенных пунктах. Ужесточенные меры безопасности и комендантский час позволят значительно обезопасить эти населенные пункты и защитить наших граждан", - сообщает МВД.