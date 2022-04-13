МВД: гвардейцы обнаружили большой схрон боеприпасов на Киевщине

В Киевской области гвардейцы обнаружили схрон с боеприпасами, который покинули российские войска. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Во время несения службы в селе Королевцы Киевской области военнослужащие Национальной гвардии Украины обнаружили место, где российские оккупационные войска создали склад с боеприпасами" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте было обнаружено около 100 ящиков со снарядами 125 калибра.

"Также патрулирование проводится в других населенных пунктах. Ужесточенные меры безопасности и комендантский час позволят значительно обезопасить эти населенные пункты и защитить наших граждан" , - сообщает МВД.

фото: МВД