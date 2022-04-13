Посол: Украина движется в ЕС с беспрецедентной скоростью

Посла Европейского Союза в Украине спросили о перспективах ее вступления в ЕС. Матти Маасикас ответил, что Украина движется в ЕС с беспрецедентной скоростью, сообщает﻿ Telegram-канал Вести.

“То, что обычно делается в течение двух лет, теперь осуществляется за три месяца, а именно первая оценка Еврокомиссией соответствия Украины основным критериям членства, речь идет о работающей демократии и работающей рыночной экономике” , - сказал Маасикас.

Следующей датой на пути Украины в ЕС он назвал июнь.

Также Маасикас поддержал призыв Европейской народной партии в Европарламенте немедленно предоставить Украине статус кандидата.

“Украина подписала членство в ЕС своей кровью - это наша ответственность перед погибшими украинцами предоставить его” , - говорится в заявлении ЕНП.