Посол: Украина движется в ЕС с беспрецедентной скоростью
Посла Европейского Союза в Украине спросили о перспективах ее вступления в ЕС. Матти Маасикас ответил, что Украина движется в ЕС с беспрецедентной скоростью, сообщает Telegram-канал Вести.
“То, что обычно делается в течение двух лет, теперь осуществляется за три месяца, а именно первая оценка Еврокомиссией соответствия Украины основным критериям членства, речь идет о работающей демократии и работающей рыночной экономике”, - сказал Маасикас.
Следующей датой на пути Украины в ЕС он назвал июнь.
Также Маасикас поддержал призыв Европейской народной партии в Европарламенте немедленно предоставить Украине статус кандидата.
“Украина подписала членство в ЕС своей кровью - это наша ответственность перед погибшими украинцами предоставить его”, - говорится в заявлении ЕНП.