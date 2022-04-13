НБУ купил военные облигации еще на 20 млрд грн
Национальный банк Украины во второй раз купил военные облигации правительства на сумму 20 млрд грн. По состоянию на 13 апреля портфель военных ОВГЗ в собственности НБУ составляет 40 млрд грн, сообщает Новое время.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
"Поддержка бюджета Национальным банком является необходимым шагом с учетом необходимости обеспечения надлежащего отпора широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. В то же время центробанк, как и было задекларировано, будет финансировать только критические расходы правительства в ограниченных объемах и прозрачным способом", — заверили в НБУ.
В Нацбанке подчеркнули, что поддержка Национального банка не является основным источником финансирования расходов правительства. Несмотря на военные действия, украинские предприятия постепенно возобновляют свою деятельность и продолжают платить налоги, а граждане перечисляют значительные суммы на поддержку армии. Украина также получает финансовую, военную и гуманитарную поддержку от международных партнеров.
"По мере нормализации функционирования экономики и финансовой системы Украины, Национальный банк в минимально достаточные сроки восстановит традиционный формат инфляционного таргетирования с плавающим обменным курсом и запретом финансирования государственного бюджета", — говорится в сообщении.
Вчера Министерство финансов Украины провело седьмой аукцион по размещению военных облигаций и привлекло 6,17 млрд грн по сравнению с 0,96 млрд грн неделей ранее и 3,33-4,88 млрд грн в предыдущие три недели.