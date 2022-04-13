ГУР: у оккупантов есть приказ уничтожать все доказательства преступлений

Руководство России приказало уничтожать какие-либо доказательства преступлений своей армии на территории Украины.﻿ Об этом сообщается в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, сообщает Новое время.

"После широкой международной огласки геноцида украинского народа в г. Буча Киевской области, российские войска начали использовать в Украине мобильные крематории. В частности, в Мариуполе зафиксировано пребывание 13 мобильных крематориев для осуществления зачистки улиц от тел погибших гражданских жителей. Всех потенциальных свидетелей зверств оккупанты пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и уничтожить", – пишут в ГУР МО Украины.

Военная разведка Украины не раз фиксировала факты использования мобильных крематориев в Черниговской области. Работа мобильного крематория противника также зафиксирована в городе Новоайдар Луганской области.

"Также, ВС России используют мобильные крематории для уничтожения тел российских военнослужащих с целью сокрытия реального количества своих солдат, погибших в ходе российской агрессии против Украины и отказа в выплатах семьям погибших россиян" , — сообщает разведка.

Также в ГУР Украины считают, что действия РФ подпадают под определение "геноцид" в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него и статье 6 Римского устава международного уголовного суда.

Российское руководство и дальше будет пытаться скрывать факты военных преступлений в Украине.