CNN: Макрон отказался называть войну РФ с Украиной геноцидом

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался назвать войну России против Украины геноцидом. При этом он добавил, что украинцы и россияне братья. ﻿Об этом, со ссылкой на CNN, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, будет ли он, как и президент США Джо Байден, использовать термин "геноцид" в отношении убийств украинцев российскими военными, Макрон сказал:

"Я был бы осторожен с такими терминами сегодня, потому что эти два народа – братья".

Он также выразил сомнение в том, что громкая риторика может как-то помочь остановить войну.

"Я хочу продолжать пытаться, насколько это возможно, остановить эту войну и восстановить мир. Я не уверен, что эскалация риторики служит этой цели. Что мы можем сказать точно, так это то, что ситуация неприемлема и что это военные преступления. Мы живем в условиях военных преступлений, которые являются беспрецедентными на нашей земле – на нашей европейской земле" , – заявил Макрон.

Французский президент также отметил сотрудничество Франции с Украиной в расследовании предполагаемых военных преступлений.