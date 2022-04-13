ОВА: на Харьков сбросили мины замедленного действия

Российские войска продолжают обстреливать Харьков, за прошедшие сутки было нанесено 53 удара с артиллерии и РСЗО. Также враг использует запрещенные мины замедленного действия.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

За сутки в области в результате обстрелов оккупантов пострадали 22 мирных жителя, из них - 3 детей. Погибли – 7 человек.

Он отметил, что войска РФ продолжают терроризировать мирное население, сбрасывая на город мины, которые сразу не детонируют.

"Я прошу харьковчан быть очень осторожными и при обнаружении указанных мин, фото которых мы публиковали в соцсетях, пожалуйста, ни в коем случае не подходите, не пытайтесь самостоятельно их уничтожить, перенести, ликвидировать и т.д. Пожалуйста, сразу сообщайте правоохранительным органам или подразделения ГСЧС по номеру телефона 101" , - призвал Синегубов.

Глава ОВА добавил, что ВСУ имеет успехи по Роганскому, Дергачевскому направлениям. По Изюмскому постоянно ведутся бои, чтобы не пропустить врага в Донецкую и Луганскую области.

Он отметил, что пока нет оснований для эвакуации из Харькова.