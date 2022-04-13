Какие продукты больше всего подорожали в марте: данные Госстата

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в марте 2022 года. За последний месяц больше всего подорожали овощи, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные на сайте Госстата.

По данным статистического ведомства, по сравнению с февралем лук подорожал на 33,7% до 19,4 гривен за килограмм, морковь - на 27,3% до 20,1 гривен за килограмм, картофель - на 22,6% до 11,7 гривен за килограмм.

Крупа гречневая подорожала 11,4% до 54,2 гривен за килограмм.

Свинина подорожала на 5,7% до 130,6 гривен за килограмм, сало - на 8,5% до 116,4 гривен за килограмм, рыба мороженая на 8,2% до 114,5 гривен за килограмм.

По данным Госстата, сигареты премиум-класса подорожали на 1,2% до 71,5 гривен за пачку.

Напомним, по данным Госстата, за 2021 год больше всего подорожали овощи, подсолнечное масло и сахар.