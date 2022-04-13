Арестович: морпехи из 36-й бригады прорвались к бойцам "Азова"
В Мариуполе подразделения 36 бригады морской пехоты прорвались на соединение с полком "Азов", сообщил советник руководителя ОП Алексей Арестович.
"В Мариуполе подразделения 36 бригады морской пехоты в результате сложного и очень рискованного манёвра прорвались на соединение с полком "Азов", который профессионально обеспечил это мероприятие", - написал он.
Результаты:
1. "Азов" получил существенное подкрепление.
2. 36 бригада избежала разгрома по частям и получила дополнительные серьезные возможности, фактически обрела второй шанс.
3. Защитники города, теперь уже совместно, серьезно укрепили свой район обороны.
"В общем, система обороны города приросла и укрепилась. Вот что бывает, когда офицеры не теряют голову, а твёрдо сохраняют управление войсками. Давайте и мы не терять. Армия знает, что делает", - написал он.