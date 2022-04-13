Арестович: морпехи из 36-й бригады прорвались к бойцам "Азова"

В Мариуполе подразделения 36 бригады морской пехоты прорвались на соединение с полком "Азов", сообщил﻿ советник руководителя ОП Алексей Арестович.

"В Мариуполе подразделения 36 бригады морской пехоты в результате сложного и очень рискованного манёвра прорвались на соединение с полком "Азов", который профессионально обеспечил это мероприятие" , - написал он.

Результаты:

1. "Азов" получил существенное подкрепление.

2. 36 бригада избежала разгрома по частям и получила дополнительные серьезные возможности, фактически обрела второй шанс.

3. Защитники города, теперь уже совместно, серьезно укрепили свой район обороны.