S&P объявило выборочный дефолт одному из крупнейших добытчиков золота в РФ

Компания Petropavlovsk PLC допустила просрочку выплат по кредитам Газпромбанка. S&P понизило и отозвало ее долгосрочный кредитный рейтинг, сообщает UBR.

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг Petropavlovsk PLC до "выборочного дефолта" ("SD") и отозвало его. Об этом сообщает пресс-центр агентства.

Такая оценка S&P связана с тем, что Petropavlovsk, которая входит в топ-5 крупнейших добытчиков золота в России, пропустила срок выплаты процентов по кредиту Газпромбанка. Он истек 25 марта.

До этого Petropavlovsk начала переговоры с банком для возможной реструктуризации кредита. Причиной являются трудности со сбытом золота и, соответственно, обслуживанием долга, из-за включения Газпромбанка в санкционный список Великобритании.

Petropavlovsk взял кредит у Газпромбанка на сумму $200 млн. Российские "дочки" компании имеют кредитные линии примерно на $86,7 млн. Согласно условиям этих обязательств, Газпромбанк должен выкупать 100% производимого Petropavlovsk золота.

25 марта компания должна была выплатить проценты в сумме $560 тыс. Также 11 апреля подошел срок выплаты по кредитным линиям суммы в рублях, эквивалентной $9,5 млн – эту оплату Petropavlovsk также не произвел.