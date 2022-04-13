Кабмин обязал обладминистрации отчитываться о ценах государственных закупок

Обладминистрации обязали обнародовать данные о государственных закупках в течение 5 дней после согласования цен на товары, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Министерство инфраструктуры в Telegram-канале.

По инициативе министерства и Prozorro правительство утвердило изменения в постановление от 2 марта 2022 г. № 185 по осуществлению публичных закупок в условиях военного положения.

"Речь идет о трехсторонних договорах, заказчиками которых выступают областные военные администрации, а плательщиком - "Укрзализныця" путем бюджетных средств" , - рассказали в МИУ.

Такие договоры предусматривают закупку продовольственных и упаковочных товаров, санитарно-гигиенических товаров, топлива, лекарственных препаратов, вакцин, медицинских изделий и оборудования, строительных материалов для первоочередных работ на поврежденных боевыми действиями объектах.

Ранее в условиях военного положения заказчик должен был обнародовать отчет о договоре и все сопутствующие документы в течение 20 дней со дня завершения военного положения.

"Поскольку источником финансирования этих трехсторонних договоров исключительно средства госбюджета - а плательщиком выступает "Укрзализныця", мы разработали более действенный механизм обеспечения прозрачности и открытости" , - пояснил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

После изменений в постановлении заказчик закупок будет размещать на электронном портале Prozorro сообщение о закупке с информацией о товарах и ценах в течение 5 дней после согласования цен на товары.

"Таким образом мы сможем минимизировать риски, устанавливая предохранитель от завышенных цен на товары и других манипуляций. В то же время такая чувствительная информация, как список поставщиков и их контактные данные, при имеющихся обстоятельствах должна оставаться закрытой" , - отметил Кубраков.

По словам гендиректора ГП "Прозорро" Василий Задворного, новая система позволит максимально быстро и полно обеспечивать потребности городов и сел, которые оказались в зоне боевых действий или готовятся к обороне.

"Вместе с Министерством инфраструктуры мы наработали изменения, которые позволят не только быстро закрывать потребности военно-гражданских администраций, но и контролировать закупочные цены" , - заявил он.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил о готовности Еврокомиссии упростить процедуры грузового транзита из Украины в страны ЕС.