В Минобороны оценили риски возобновления боев во всех регионах
Риски возобновления агрессивных боевых действий остаются во всех регионах Украины, поэтому населению не рекомендуют возвращаться домой, в том числе в Киев, сообщает УНИАН.
Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире информационного марафона.
"Риск возобновления агрессивных действий во всех регионах рассматривается. Ключевая задача России - это восток Украины, также они рассматривают Херсонскую и Харьковскую области. Вместе с тем, угроза остается и в других регионах Украины", - сказала она.
"Сейчас еще рано возвращаться домой в города, в том числе в Киев. Пока идет война, риски остаются", - подчеркнула Маляр.