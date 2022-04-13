В Минобороны оценили риски возобновления боев во всех регионах

Риски возобновления агрессивных боевых действий остаются во всех регионах Украины, поэтому населению не рекомендуют возвращаться домой, в том числе в Киев, сообщает УНИАН.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире информационного марафона.

"Риск возобновления агрессивных действий во всех регионах рассматривается. Ключевая задача России - это восток Украины, также они рассматривают Херсонскую и Харьковскую области. Вместе с тем, угроза остается и в других регионах Украины" , - сказала она.