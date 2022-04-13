Приложения российского Сбербанка удалили из Google Play и AppStore

Большинство мобильных приложений Сбербанка из-за санкций недоступны для скачивания и обновления в магазине Google Play (устройства на платформе Android), сообщает Интерфакс.

Как говорится в сообщении банка, в частности, перестал быть доступен "Сбербанк онлайн". Ранее установленные приложения работают, никаких ограничений по их использованию нет, отмечает кредитная организация.

Из Google Play также удалены такие приложения банка, как "СберБизнес", "Сбербанк инвестор", "СберИнвестор X", "Сбербанк инкассация", "СберKids", "СберСпасибо" и "Акционер Сбера", убедились корреспонденты "Интерфакса".

Накануне Сбербанк сообщил, что его мобильные приложения перестали быть доступны в магазине App Store (устройства на платформе iOS).

США 6 апреля 2022 года ввели в отношении Сбербанка блокирующие санкции. Они предусматривают "заморозку" активов в США, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с банком. Аналогичные ограничения в отношении Сбербанка ввели и некоторые другие страны.