Президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз найти инструменты влияния на Россию, чтобы вернуть домой тысячи депортированных украинцев. Об этом он сказал в время обращения к парламенту Эстонии, сообщает Новое время.

"На сегодня более 500 тысяч украинцев принудительно перемещены. Представьте, сколько это. Это если бы оккупанты поставили цель вывезти весь Таллинн, треть всех ваших граждан. Украинцев лишают документов, они забирают все, забирают телефоны, пытаются перевезти в отдаленные регионы РФ, всячески мешают попыткам возвращения в Украину, детей разлучают с родителями и хотят направить на незаконное усыновление в российские семьи" , — отметил он.

По словам Зеленского, у Евросоюза есть сила, чтобы это обеспечить.

"Евросоюз должен использовать эту силу. Пока Россия не вернет принудительно вывезенных украинцев, пока не вернет тысячи украденных детей, она не должна получать никаких денег от европейских государств и компаний. Евросоюз не имеет права быть спонсором депортации, Евросоюз не имеет права быть спонсором войны" , — резюмировал он.

Российские оккупанты вывозят украинцев в Россию и на территорию псевдореспублик, блокируя украинские гуманитарные коридоры и создавая фильтрационные лагеря.

Издание The Independent сообщило, что российский диктатор Владимир Путин распорядился отправить в отдаленные уголки страны, в том числе в Сибирь и за Полярный круг, почти 100 тысяч украинцев, которых насильно вывезли на территорию России.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что с территории Донецкой и Луганской областей в Россию вывезли более 700 тысяч гражданских.