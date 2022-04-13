ГСЧС: Украина – одна из наиболее загрязненных боеприпасами стран

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили, что из-за военной агрессии РФ Украина стала одной из самых загрязненных боеприпасов стран мира. На очистку территорий уйдут годы, сообщает Новое время.

Также в ГСЧС напомнили, что сейчас опасно:

ходить в лес, на водоемы, поля, где проводились боевые действия;

приближаться к разбитой вражеской технике;

заходить в заброшенные сооружения и дома.

В случае обнаружения подозрительного предмета нужно сообщить спасателям 101 или в национальную полицию – 102. К подозрительным и потенциально взрывоопасным предметам нельзя подходить близко.

О том, как поступать в случае обнаружения подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство, рассказали в Центре общественного здоровья.