Мэрия: в моргах Днепра больше 1500 тел российских солдат
В моргах Днепра сейчас лежит больше 1500 погибших российских солдат, заявил заместитель мэра города Михаил Лысенко, сообщает Настоящее время.
"Сейчас в моргах Днепра больше полутора тысяч погибших российских солдат, которых никто не хочет забирать. Они лежат в рефрижераторах", — сказал он.
Власти надеются, что российские матери приедут и заберут своих сыновей.
"Мы надеемся, что кто-то из российских матерей сможет приехать и забрать своих сыновей, которых они растили всю жизнь. У нас уже четыре рефрижератора забиты трупами российских солдат. Как бы там ни было, но это чьи-то дети. Их растили матери, они их любили, они ходили с ними вместе на первое сентября в школу. Мы организуем это все, пусть хотя бы заберут трупы своих сыновей", — сказал он.