Мэрия: в моргах Днепра больше 1500 тел российских солдат

В моргах Днепра сейчас лежит больше 1500 погибших российских солдат, заявил заместитель мэра города Михаил Лысенко, сообщает Настоящее время.

"Сейчас в моргах Днепра больше полутора тысяч погибших российских солдат, которых никто не хочет забирать. Они лежат в рефрижераторах" , — сказал он.

Власти надеются, что российские матери приедут и заберут своих сыновей.