SvD: Швеция подаст заявку на вступление в НАТО в июне

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон намерена подать заявку на членство страны в НАТО до конца июня. А именно на саммите в Мадриде.﻿ Об этом, со ссылкой на шведское издание SvD, пишет Илона Свиридова, РБК-Украина.

Издание со ссылкой на источники пишет, что партийное руководство шведских социал-демократов приняло решение по вопросу НАТО. Оно заключается в том, чтобы Стокгольм стал частью Североатлантического альянса уже в этом году.

Предполагается, что Андерссон подаст заявку на членство на саммите НАТО, который пройдет в Мадриде 29-30 июня.

Напомним, ранее Швеция и Финляндия отвергли угрозы России и заявили, что будут сами решать вопрос о вступлении в НАТО.

Россия выступает против дальнейшего расширения альянса, поскольку считает это угрозой своей безопасности.