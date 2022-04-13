Турция повысила боевую готовность из-за дрейфующих мин в Черном море

Турция повысила боевую готовность из-за дрейфующих в Черном море морских мин.﻿ Об этом заявил министр обороны страны Хулуси Акар в интервью NTV, сообщает Новое время.

"У нас есть большие возможности для борьбы с этой проблемой. Мы быстро их мобилизовали. Мы привели в боевую готовность наши минно-розыскные корабли, патрульные самолеты, вертолеты, БПЛА и команды SAS. Мы внимательно следим за развитием событий. Когда поступает какое-либо уведомление, наши подразделения быстро делают то, что необходимо" , — отметил он.

По словам турецкого министра, на данный момент на шельфе Босфора были обезврежены три мины.

"Есть некоторые цифры о выпущенных минах. Подтвердить их невозможно. Что мы будем делать в этом отношении, так это сохранять бдительность" , — резюмировал он.

19 марта стало известно, что Россия могла заминировать рекомендованные пути в Черном море от Босфора до Одессы. Украинские эксперты узнали, что морской порт Сочи направил судовладельцам и капитанам судов в регионе предупреждение об угрозе "подрыва на минах украинских ВМС, дрейфующих в Черном море".

22 марта управление навигации, гидрографии и океанографии ВМС Турции предупредило о возможном дрейфе мин в Черном море, в том числе вблизи Одессы, Очакова, Черноморска и Южного.

26 марта недалеко от пролива Босфор турецкие власти обезвредили дрейфующую мину.