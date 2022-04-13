В Пентагоне прокомментировали ситуацию в Мариуполе

Спикер Пентагона Джон Кирби прокомментировал ситуацию в Мариуполе. По его словам, несмотря на блокаду и российские бомбардировки, украинские защитники продолжают борьбу за этот город, сообщает Зеркало недели.

Он отмечает, что то, что город разрушают и с помощью авиации, и с помощью артиллерии, подтверждают кадры, отснятые там.

Важно понимать, что Мариуполь имеет стратегическое значение – россияне все еще пытаются его захватить, чтобы иметь возможность сделать сухопутный коридор с временно аннексированным Крымом.