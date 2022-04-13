В Пентагоне прокомментировали ситуацию в Мариуполе
Спикер Пентагона Джон Кирби прокомментировал ситуацию в Мариуполе. По его словам, несмотря на блокаду и российские бомбардировки, украинские защитники продолжают борьбу за этот город, сообщает Зеркало недели.
Он отмечает, что то, что город разрушают и с помощью авиации, и с помощью артиллерии, подтверждают кадры, отснятые там.
Важно понимать, что Мариуполь имеет стратегическое значение – россияне все еще пытаются его захватить, чтобы иметь возможность сделать сухопутный коридор с временно аннексированным Крымом.
"Наша оценка такова, что украинцы все еще борются за него... Это их город и часть их страны, и они не отказались от этого. И мы тоже не отказываемся от них", – сказал Кирби.