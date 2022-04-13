МИД – Макрону: братский народ не убивает детей, не насилует женщин

В Министерстве иностранных дел прокомментировали заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал украинцев и россиян "братьями", сообщает Новое время.

"Украина и Россия исторически близки по объективным причинам, но миф о двух братских народах России и Украины начал разрушаться после оккупации Крыма и агрессии на Донбассе в 2014 году" , — отметил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко.

По его словам, тогда русские "братья" якобы пришли защищать русскоязычное население. Но за восемь лет убили 14 тысяч украинцев.

"Этот миф окончательно разрушился, когда первые российские ракеты улетели на украинские города в феврале. „Братский“ народ не убивает детей, не расстреливает гражданских, не насилует женщин, не калечит пожилых людей и не уничтожает дома другого „братского“ народа. К зверствам против беззащитных людей не прибегают даже самые ожесточенные враги" , — подчеркнул Николенко.

Он добавил, что пока нет ни моральных, ни реальных оснований вести разговоры о "братских" связях русского и украинского народов.