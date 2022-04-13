В РФ заявили об обстреле Украиной погранпоста в Курской области

В России заявили, что в Курской области 13 апреля атаковали пограничный пост. Обстрел якобы осуществлялся со стороны Украины.﻿ Об этом, со ссылкой на губернатора Курской области Романа Старовойтова, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

По его словам, погранпост в Кореневском районе атаковали около 14:00. Неизвестные якобы применили стрелковое оружие.