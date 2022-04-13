В РФ заявили об обстреле Украиной погранпоста в Курской области
В России заявили, что в Курской области 13 апреля атаковали пограничный пост. Обстрел якобы осуществлялся со стороны Украины. Об этом, со ссылкой на губернатора Курской области Романа Старовойтова, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
По его словам, погранпост в Кореневском районе атаковали около 14:00. Неизвестные якобы применили стрелковое оружие.
Старовойтов заявил, что ответным огнем российские пограничники
"подавили огневую точку". Жертв и пострадавших нет.