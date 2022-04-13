Медведев и Захарова прокомментировали арест Медведчука

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев и пресс-секретарь МИД России Мария Захарова отреагировали на сообщения об аресте и предложениях обменять нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука на пленных украинцев.

Так, Медведев в Telegram начал угрожать украинским властям, представителей которых назвал "уродцами".

"Отдельные уродцы, именующие себя "украинскими властями", сообщают, что хотят выбить показания из Виктора Медведчука, "быстро и справедливо" осудить его, а затем обменять на пленных. Этим деятелям стоит внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц" , - пишет Медведев.

Захарова назвала предложения Украины по обмену – британской схемой.

"Ясно? Британская схема: провести быстрый суд, дать срок, а затем выбить показания. Работает безотказно" , - пишет она.

Напомним, 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании СБУ депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Он также предложил обменять Медведчука на украинцев, находящихся в российском плену.