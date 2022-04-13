Мэр: горожане покидают оккупированный Херсон

Жители Херсона выезжают из города. Часть горожан рискует выбираться через Николаев, другие направляются в аннексированный Крым. Об этом рассказал мэр Херсона Игорь Колыхаев, сообщает Корреспондент.

"Они сделали группу в Telegram-канале и выезжают, но на свой страх и риск. Собираются в машины по три-четыре человека и уезжают из нашего города" , - рассказал он во время телемарафона.

Городской голова признался, что у него болит душа, когда он видит, как херсонцы покидают свои дома.

"Понимаю причины отъезда, но от этого не легче. Знайте, что всех вас я буду ждать обратно домой, в наш Херсон, нам с вами поднимать этот город!" , - сказал он.

Мэр призвал жителей Херсона, остающихся в городе, не отчаиваться.

"Вы – люди, о которых потом будут говорить: благодаря им город устоял. Знаю, с каким трудом у вас сегодня получается вести торговлю или оказывать услуги. Но вы это делаете. Вы работаете, а вместе с вами работает и живет город! А это сегодня для всех нас – главное" , - подчеркнул он.

Колыхаев добавил, что в Херсоне есть проблемы с обеспечением лекарствами, а также город столкнулся с "задержкой платежей в казначействе".

Ранее сообщалось, что в Херсоне оккупанты захватили склад с продуктами и лекарствами, которые волонтеры раздавали нуждающимся горожанам и жителям области.

Добавим, в Херсоне оккупанты уничтожили мемориал Слава Украине. С мемориала сорвали портреты героев Небесной сотни и погибших участников российско-украинской войны. Также снесли флаг.