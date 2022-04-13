Суспільне: РФ обстреливает жилые районы Харькова

В Харькове российские войска продолжают обстрелы жилых районов. Местных жителей призывают не выходить на улицу и оставаться в укрытиях в течение всего дня, сообщает Корреспондент.

"В эти минуты в Харькове продолжаются обстрелы жилых районов на Северной Салтовке, 602-го микрорайона, поселка Жуковского. Также российские военные обстреливают район ХТЗ - там возник масштабный пожар, местные жители сообщают о столбе черного дыма" , - информировало Суспільне. Харків.

Департамент гражданской защиты области просит жителей в течение всего дня находиться в укрытиях и не выходить на улицу даже при отсутствии воздушной тревоги.