Песков ответил на предложение Зеленского по обмену Медведчука
В Кремле заявили, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук не гражданин России и они не знают, хочет ли он участия РФ в разрешении его судьбы, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии российским журналистам 13 апреля.
"Что касается обмена, о котором с таким жаром, пылом, удовольствием заговорили разные деятели в Киеве: Медведчук не является гражданином России. Он не имеет никакого отношения к специальной военной операции. Он является иностранным политическим деятелем.
Мы вообще не знаем, хочет ли он сам какого-то участия России в разрешении этой пасквильной в отношении него ситуации", - сказал Песков.
При этом Песков отметил, что Кремль
"несомненно будет следить за судьбой Медведчука, к чему призывает и европейских политиков, которые так пекутся о свободе слова, говорят о невозможности преследования человека по политическим мотивам".
Кремль поблагодарил Медведчука за "решение гуманитарных вопросов".
Песков заявил, что Медведчук, мол,
"всегда выступал за мир и против войны, принял непростое решение остаться на Украине и участвовать в судилище против себя".
Более того, якобы
"никакой военной операции в Украине не было бы, если бы в Киеве учитывали идеи Медведчука о нормализации отношений с Россией", сказал пресс-секретарь Путина.