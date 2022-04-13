Песков ответил на предложение Зеленского по обмену Медведчука

В Кремле заявили, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук не гражданин России и они не знают, хочет ли он участия РФ в разрешении его судьбы, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии российским журналистам 13 апреля.

"Что касается обмена, о котором с таким жаром, пылом, удовольствием заговорили разные деятели в Киеве: Медведчук не является гражданином России. Он не имеет никакого отношения к специальной военной операции. Он является иностранным политическим деятелем.

Мы вообще не знаем, хочет ли он сам какого-то участия России в разрешении этой пасквильной в отношении него ситуации" , - сказал Песков. ﻿

При этом Песков отметил, что Кремль "несомненно будет следить за судьбой Медведчука, к чему призывает и европейских политиков, которые так пекутся о свободе слова, говорят о невозможности преследования человека по политическим мотивам".

Кремль поблагодарил Медведчука за "решение гуманитарных вопросов".

Песков заявил, что Медведчук, мол, "всегда выступал за мир и против войны, принял непростое решение остаться на Украине и участвовать в судилище против себя".