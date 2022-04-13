Прокуратура: на Херсонщине оккупанты расстреляли семерых людей и взорвали дом с их телами

На Херсонщине в селе Правдино Белозерской громады оккупанты расстреляли семь человек, после чего взорвали дом с погибшими. Об этом говорится на сайте Херсонской областной прокуратуры, сообщает Укринформ.

«По данным следствия, 12 апреля 2022 года в селе Правдино… военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации расстреляли в жилом доме шестерых мужчин и одну женщину. После этого, намереваясь скрыть преступление, оккупанты взорвали дом с телами расстрелянных людей» , - говорится в заявлении﻿.

Под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по фактам нарушения законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).