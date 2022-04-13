В Нидерландах заморозили 600 млн евро российских активов

В Нидерландах заморозили около 600 млн евро российских активов и продолжают проверку активов или имущества компаний и лиц из россии.﻿ Об этом говорится в заявлении пресс-службы правительства страны, сообщает Укринформ.

"В Нидерландах заморозили российские активы на сумму от 500 до 600 миллионов. Это не значит, что мы находимся в нижней части европейской "турнирной таблицы". Вовсе нет" , - заявил координатор по реализации санкций против РФ, бывший министр иностранных дел Стеф Блок.

По его словам, в Нидерландах очень тщательно проверяют компании и частных лиц, которых могли пропустить во время первого этапа "замораживания".

"Ныне у нас нет конкретных признаков того, что это происходит в больших масштабах. Однако службы реализации снова выясняют, есть ли компании или лица, активы которых мы можем заморозить" , - подчеркнул он.

В то же время, Блок отметил, что шокирующие кадры из Украины дополнительно мотивируют его.

"Как и многие нидерландцы, я также смотрю телевизор и вижу ужасные кадры из Украины. И с тобой что-то происходит" , - подчеркнул он, выразив убеждение, что такие же ощущения трагические события в Украине вызывают и у большинства его соотечественников.

Стеф Блок уже неделю осуществляет координацию по вопросам исполнения санкций Нидерландов против россии.