Четыре европейских президента посетили Бородянку

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши в среду, 13 апреля, в ходе визита в Украину посетили Бородянку. Об этом написал в соцсетях президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает Корреспондент.

"Посетил сегодня Бородянку. Вот где темная сторона человечества показала свое лицо. Жестокие военные преступления, совершенные российской армией, не останутся безнаказанными. Военные преступники должны преследоваться на международном уровне. Держись, Украина!" , - написал Науседа в Twitter.