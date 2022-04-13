Мэр: в Мариуполе остаются еще около 120 тыс горожан
Из заблокированного российскими захватчиками Мариуполя эвакуировались на подконтрольную Украине территорию около 150 тысяч жителей, остаются в городе еще около 120 тысяч. Об этом заявил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко на пресс-брифинге, сообщает Укринформ.
«Сейчас на подконтрольную часть нашего государства выехали из города около 150 тысяч населения. В городе, к сожалению, сегодня остаются и ждут эвакуации где-то более 100 тысяч населения, где-то 120 тысяч населения», - сказал мэр.
Он также отметил, что вокруг Мариуполя также люди собрались и ждут эвакуации, это еще около 60 тысяч населения.
«Поэтому мы обращаемся каждый день, каждое утро ко всему международному сообществу, что мы должны объединиться ради освобождения Мариуполя, ради эвакуации всех мирных жителей нашего Мариуполя. Пока стоит наш Мариуполь, стоит и наша Украина», – подчеркнул Бойченко.