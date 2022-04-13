Мэр: в Мариуполе остаются еще около 120 тыс горожан

Из заблокированного российскими захватчиками Мариуполя эвакуировались на подконтрольную Украине территорию около 150 тысяч жителей, остаются в городе еще около 120 тысяч.﻿ Об этом заявил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко на пресс-брифинге, сообщает Укринформ.

«Сейчас на подконтрольную часть нашего государства выехали из города около 150 тысяч населения. В городе, к сожалению, сегодня остаются и ждут эвакуации где-то более 100 тысяч населения, где-то 120 тысяч населения» , - сказал мэр.

Он также отметил, что вокруг Мариуполя также люди собрались и ждут эвакуации, это еще около 60 тысяч населения.