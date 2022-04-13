Ермак раскрыл детали новых антироссийских санкций

На заседании группы украинских и международных экспертов обсуждалось ужесточение санкций против российской федерации. Об этом руководитель Офиса Президента Андрей Ермак написал, сообщает Укринформ.

«О санкциях. На заседании группы украинских и международных экспертов мы финализуем план действий. К обсуждению привлечен лично Президент Зеленский. Сейчас я могу раскрыть несколько деталей. Полное эмбарго на экспорт энергоносителей, новые персональные санкции, а также их дальнейшее расширение на банковский сектор рф» , - написал Ермак в Телеграме.

Подробности он пообещал обнародовать впоследствии.