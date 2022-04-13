Укрпочта: в Мелитополе оккупанты забрали деньги на выплату апрельских пенсий

Военные Российской Федерации забрали в Мелитополе средства, которые предусматривались на выплату пенсий и субсидий за апрель этого года. Об этом заявил генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский, сообщает Укринформ.

"Уважаемые жители Мелитополя, меня зовут Игорь Смелянский. Я генеральный директор Укрпочты. Укрпочта делала все возможное и невозможное, чтобы за март выплатить все ваши пенсии и субсидии, и сделала это. Более 95% пенсий было выплачено благодаря помощи местного бизнеса и наших работников. Мы пытались сделать это в апреле, но, к сожалению, из-за того, что оккупационные войска изъяли пенсионные средства, мы не можем это сделать" , - сказал он в видеообращении, опубликованном в Телеграме.

Смелянский подчеркнул, что Укрпочта и далее будет делать все, чтобы пенсии и субсидии были выплачены жителям Мелитополя.

Он также обратился к российским военным. Руководитель Укрпочты призвал их вернуть пенсионные средства и не воевать с пенсионерами. Смелянский также подчеркнул, что готов лично провести переговоры с захватчиками в любое время.