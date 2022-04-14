Налоги для переселенцев в Польше: нужно ли платить Украине

Украинские переселенцы в Польше часто задаются вопросом налогообложения. Кто-то хочет избежать штрафов и проблем с законом, а кому-то важно поддерживать украинскую экономику даже из другой страны. Налоговый эксперт Finevolution Наталья Гайкалова рассказала, как платить налоги во время войны тем, кто живет в Польше, сообщает УНИАН.

Можно ли платить налоги в Украину из Польши

Ответ на этот вопрос зависит от налогового резидентства человека. Налоговыми резидентами Украины считаются люди, которые:

имеют место постоянного проживания в Украине, даже если временно живут в другой стране;

постоянно живут в другой стране, но имеют более тесные личные или экономические связи (центр жизненных интересов) в Украине;

не имеют постоянного места жительства ни в одной стране, но находятся в Украине непрерывно не менее 183 дней на протяжении года;

самостоятельно определяют место проживания в Украине;

зарегистрированы в Украине как самозанятое лицо (ФЛП).

Если резидентский статус определить невозможно, человек считается резидентом Украины пока имеет гражданство этой страны.

Польскими налоговыми резидентами считаются люди, которые имеют центр жизненных интересов в Польше либо проживают в этой стране более 183 дней в налоговом году. По истечению такого срока украинец должен платить налоги Польше.

Проживающие в Польше украинцы могут платить налоги в Украину в течение 183 дней нахождения в стране. Затем украинца могут признать польским резидентом и обязать платить налоги в казну Польши.

Налоги и трудоустройство

Если у работника оформлен ФЛП в Украине - он платит налоги в Украину по старому принципу.

Если украинец заключил трудовой договор с иностранной компанией, то он не платит налоги Украине, но его компания платит налоги в своей стране. Но украинец все еще считается налоговым резидентом Украины, он должен задекларировать свой доход в Украине как иностранный и сделать взаимозачет налогов, уплаченных за границей.

Если работник устроен в украинской компании по трудовому договору, компания может перевести его на дистанционную работу. В таком случае компания продолжит платить за него налоги в казну Украины.