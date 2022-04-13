ГАЗО: cитуация с радиацией в зоне ЧАЭС неизвестна

Работа системы мониторинга радиационного фона в зоне отчуждения до сих пор не восстановлена. Об этом заявил глава Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко на брифинге, сообщает Укринформ.

"У нас до сих пор не работает система мониторинга радиации в зоне отчуждения. Во-первых, исчезли серверы, обрабатывавшие эту информацию, а во-вторых, пока не появится электроэнергия и работники не получат разрешения от Вооруженных сил на посещение точек мониторинга, мы не поймем, какой ущерб нанесен" , - сказал Крамаренко.

Он добавил, что восстановлен дозиметрический контроль на КПП "Дитятки" и "Лелив", также дозиметристы точечно проверяют радиационный фон в помещениях и на Чернобыльской АЭС.