ОБСЕ не признала Беларусь участником войны против Украины
Беларусь не является стороной вооруженного конфликта России и Украины, говорится в докладе ОБСЕ, который должен быть представлен в среду, 13 апреля постоянному совету организации. Об этом информировало белорусское бюро Радио Свобода, сообщает Корреспондент.
В нем сказано, что "конфликт" между Россией и Украиной регулируется международным гуманитарным правом о международных вооруженных конфликтах, в частности четырьмя Женевскими конвенциями и Дополнительным протоколом I, которые обе страны подписали.
Отмечается, что размещение Беларусью на своей территории российских войск не является участием в конфликте.
"Несмотря на то, что Беларусь позволяет использовать свою территорию для российских атак на Украину, миссия считает, что по состоянию на 1 апреля она не является стороной международного вооруженного конфликта до тех пор, пока не совершит акты насилия или иные действия, которые были бы прямым участим в боевых действиях лиц, представляющих Беларусь", - говорится в докладе.