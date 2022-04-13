ОБСЕ не признала Беларусь участником войны против Украины

Беларусь не является стороной вооруженного конфликта России и Украины, говорится в докладе ОБСЕ, который должен быть представлен в среду, 13 апреля постоянному совету организации. Об этом информировало белорусское бюро Радио Свобода, сообщает Корреспондент.

В нем сказано, что "конфликт" между Россией и Украиной регулируется международным гуманитарным правом о международных вооруженных конфликтах, в частности четырьмя Женевскими конвенциями и Дополнительным протоколом I, которые обе страны подписали.

Отмечается, что размещение Беларусью на своей территории российских войск не является участием в конфликте.