Японию неофициально пригласили вступить в AUKUS
Великобритания, США и Австралия неофициально предложили Японии стать членом оборонного альянса AUKUS, сообщает Корреспондент.
Как пишут японские СМИ, страны заинтересованы задействовать технический потенциал Японии при разработке гиперзвукового оружия, создании искусственного интеллекта и развитии квантовых технологий.
В Токио положительно относятся к вступлению страны в альянс с целью сдерживания Китая. В этом случае альянс может получить название JAUKUS.
Напомним, Великобритания, США и Австралия договорились о сотрудничестве в области разработки гиперзвукового оружия в рамках блока AUKUS. Лидеры AUKUS также договорились расширить обмен информацией в области оборонных инноваций.