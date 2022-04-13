Японию неофициально пригласили вступить в AUKUS

Великобритания, США и Австралия неофициально предложили Японии стать членом оборонного альянса AUKUS, сообщает Корреспондент.

Как пишут японские СМИ, страны заинтересованы задействовать технический потенциал Японии при разработке гиперзвукового оружия, создании искусственного интеллекта и развитии квантовых технологий.

В Токио положительно относятся к вступлению страны в альянс с целью сдерживания Китая. В этом случае альянс может получить название JAUKUS.

Напомним, Великобритания, США и Австралия договорились о сотрудничестве в области разработки гиперзвукового оружия в рамках блока AUKUS. Лидеры AUKUS также договорились расширить обмен информацией в области оборонных инноваций.