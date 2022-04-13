В РФ снова угрожают уничтожением грузов с оружием для Украины

В РФ пообещ﻿али жестко пресекать попытки Запада замедлить так называемую военную "спецоперацию" в Украине. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, сообщает Корреспондент.

В частности, Рябков повторил, что Россия рассматривает грузы с западными вооружениями на территории Украины как "законные военные цели".

"Попытки со стороны США и стран Запада замедлить нашу спецоперацию, нанести максимальный ущерб российским контингентам и формированиям "ДНР" и "ЛНР" будут жестко пресекаться" , - цитируют РосСМИ заявление Рябкова.

Он также добавил, что консультации со США о согласовании возможной новой договоренности или договоренностей в сфере стратегической стабильности, а также переговоры по гарантиям безопасности были остановлены по инициативе США.