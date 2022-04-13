Зеленский озвучил список необходимых вооружений

Президент Владимир Зеленский в среду, 13 апреля, записал видеообращение на английском языке с призывом предоставить Украине необходимое вооружение для войны с Россией, сообщает Корреспондент.

Так, Украина просит у Запада:

Артиллерийские орудия (калибр 155 мм) и боеприпасы;

Артиллерийские снаряды (калибр 152 мм). Как можно больше;

Реактивные системы залпового огня: Град, Ураган или американский M142 HIMARS;

БТР (БТР, БМП и др.);

Танки (Т-72, американские или немецкие аналоги);

ЗРК (С-300, БУК или аналогичные современные западные ЗРК);

Боевые самолеты.