В ОП отреагировали на угрозы из Кремля по Медведчуку

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на угрозы замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева из-за задержания нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, сообщает Корреспондент.

Он напомнил, что Медведев был президентом и премьер-министром России в течение 14 лет, но сейчас для него единственный способ напомнить о себе - сказать что-то "сродни сентенции о бедном Медведчуке".

Также Подоляк отметил, что Медведев не оказывает никакого влияние в России.

"В мире же к Медведеву вообще относятся как к пустому месту. Удивительно, что в последнее время Россия постоянно прибегает к реанимации "политических трупов" , - добавил он.

Накануне стало известно о задержании Медведчука сотрудниками СБУ. В Офисе президента утверждают, что лидеру ОПЗЖ будет безопаснее в тюрьме, чем в России.

Президент Владимир Зеленский рассказал о задержании Медведчука, назвав его "космонавтом". Глава государства предложил обменять нардепа на украинских пленных.

В Кремле не отреагировали на предложение обменять Медведчука на украинских военных.