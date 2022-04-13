Арестович рассказал о бегстве офицеров в начале войны

В начале вторжения России сбежало много украинских генералов и офицеров. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью одному из телеканалов, сообщает Корреспондент.

"Конечно, очень многие бежали. Мало кто говорит об этом. Сбежало огромное количество старших офицеров, огромное количество генералов. В силовых министерствах Украины часами ﻿﻿ шли совещания, что пора сбегать. Кроме Минобороны, скорее всего. И некоторые уважаемые люди говорили: "Я старый советский солдат, я знаю, что нам капец, вопрос пары часов"" , - говорит Арестович.

Также, по его словам, были предложения эвакуироваться на Запад и "оттуда рулить сопротивлением, которое останется".

"Но этого не знали ребята на блокпостах. Не знали курсанты военных училищ, которых бросили в бой. Они видели противника и стреляли. И выяснилось, что противник достаточно "бумажный" , - сказал Арестович.

По его мнению, Украине предстоит еще несколько военных столкновений с Россией.

"Или с Путиным, или с Навальным до 2032-35 года - у нас будет минимум еще два-три раунда с Россией. Не такие масштабные, хотя один тоже будет большой. И два маленьких – пограничные инциденты, попытка захватить Харьков, отдельно - Мариуполь. С вероятностью 95% будет" , - считает Арестович.

Тем временем, в России продолжают стягивать военную технику к границам с Украиной и на Донбасс, где ожидается большая битва, которая определит исход войны.