Глава СБУ рассказал, что в дальнейшем ждет Медведчука

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что в дальнейшем главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" кума Путина Виктора Медведчука ждет мера пресечения в виде ареста и справедливый приговор, сообщает Украинская правда.

"Далее действия очень просты на самом деле. Медведчука ждет суд – подтверждение меры пресечения в виде содержания под стражей. А в будущем, я надеюсь, что Медведчука ждет справедливый приговор, в частности по угольному, трубному делам, где он фигурирует" , - сказал Баканов в эфире национального марафона.

Глава СБУ напомнил, что речь идет о финансировании террористической организации "ЛНР" и выводе стратегического трубопровода из собственности государства.

Баканов также рассказал, что во время задержания Медведчука получили дополнительные данные о людях, которые помогали ему при избрании меры пресечения.

Глава СБУ подчеркнул, что "задержание Медведчука дает четкий сигнал каждому предателю Украины, что он не избежит наказания".