Канада готова передать Украине бронетранспортеры

Канадское правительство под председательством Джастина Трюдо объявило, что намерено предоставить Украине пакет оборонной помощи стоимостью 500 миллионов долларов США. В него будут входить, кроме прочего, бронеавтомобили, сообщает 24 Канал.

Как пишут канадские СМИ, информации о конкретных БТРах и их количестве пока нет. Среди вариантов – бронеавтомобили Senator от фирмы Roshel, которую основал канадец украинского происхождения Роман Шимонов.

Другой вариант бронетранспортера – LAV-25 Coyote, которых в Канаде около 200 единиц. Они вооружены 25-мм автоматическими пушками М242 Bushmaster и хорошо себя зарекомендовали в Афганистане.