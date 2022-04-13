FP: США не против передачи Словакией военных самолетов Украине

Словакия готова передать Украине истребители советского типа МиГ-29. Против предоставления самолетов США не возражают. Об этом заявил репортер журнала Foreign Policy Джек Детч, сообщает Корреспондент.

"США "не возражают" против предоставления Украине истребителей с неподвижным крылом, таких как реактивные самолеты МиГ-29 советской эпохи" , - написал он в Twitter ссылаясь на высокопоставленного чиновника Минобороны США.

В Словакии на вооружении находятся 12 истребителей МиГ-29. Их рассчитывают заменить на американские истребители четвертого поколения F-16.

Ранее передачу Украине истребителей МиГ-29 не исключил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.