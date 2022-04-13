CNN: в Пентагоне продолжают наблюдать низкий моральный дух войск РФ

США заявляют, что у российских войск, участвующих во вторжении в Украину, продолжаются значительные проблемы с моральным духом.﻿ Об этом заявил высокопоставленный чиновник из министерства обороны США, сообщает Европейская правда.

Согласно материалам CNN, чиновник сказал, что США имеют свежие доказательства того, что российские войска "разочарованы этой войной, не были должным образом информированы, не были должным образом обучены, не были готовы не только физически, но и морально к тому, что они должны делать".

В США также есть признаки того, что российские офицеры "разочарованы действиями своих войск и разочарованы действиями своих коллег".

Чиновник также напомнил журналистам, что "почти половина" российских войск в Украине – это призывники, которые не проходили должной подготовки.

"Таким образом, все еще существуют проблемы с моральным духом и сплоченностью подразделений, терзающих россиян даже тогда, когда они сейчас пытаются переоснастить силы, пополнить запасы и сосредоточиться на более сосредоточенном географическом районе" , - сказал чиновник.

Несмотря на перефокусировку сил и материально-технического обеспечения для поддержки операций на Донбассе, российские силы и там будут иметь проблемы с моральным духом и дефицитом снабжения и персонала, заявляла ранее разведка Британии.