В Казахстане отказались от военного парада к 9 мая

Казахстан отказался от проведения военного парада на День победы 9 мая в этом году. Об этом говорится в заявлении министерства обороны государства, сообщает Корреспондент.

Причины такого решения не уточняются

"В 2022 году проведение военного парада, посвященного 30-летию образования Вооруженных сил Республики Казахстан и Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, не планируется", - цитируют местные СМИ заявление оборонного ведомства.

Отмечается, что в стране военный парад 9 Мая не проводился в 2020 и 2021 году из-за пандемии COVID-19. А торжественный парад по случаю Дня защитника отечества 7 мая не проводится с 2019 года.